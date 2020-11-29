Дзюба забил 9-й и 10-й голы в РПЛ и делит с Азмуном 1-е место в списке бомбардиров

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
32-летний форвард сперва отличился с игры, а затем с пенальти. Он забил 9-й и 10-й голы в 16 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.
Дзюба делит первое место в списке бомбардиров чемпионата России с партнером по «Зениту» Сердаром Азмуном, который также забил в этой игре.
По 8 голов забили хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, а также форварды «Спартака» Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.