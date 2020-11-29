Дзюба забил 9-й и 10-й голы в РПЛ и делит с Азмуном 1-е место в списке бомбардиров

Нападающий сделал дубль в матче 18-го тура с (3:1).

32-летний форвард сперва отличился с игры, а затем с пенальти. Он забил 9-й и 10-й голы в 16 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Дзюба делит первое место в списке бомбардиров чемпионата России с партнером по «Зениту» , который также забил в этой игре.

По 8 голов забили хавбек «Сочи» , а также форварды «Спартака» и .

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