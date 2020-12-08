🥈 Большунов занял второе место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе

Сегодня на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе прошел мужской спринт свободным стилем. Победил итальянец Федерико Пеллегрино, россиянин Александр Большунов – 2-й, Глеб Ретивых – 4-й.

Лыжные гонки

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2.17,68

2. Александр Большунов (Россия) – 2,13

3. Эндрю Янг (Великобритания) – 3,63

4. Глеб Ретивых (Россия) – 5,11

5. Ришар Жув (Франция) – 9,74

6. Валерио Гронд (Швейцария) – 17,65

7. Артем Мальцев (Россия)...

10. Александр Терентьев (Россия)...

12. Франческо де Фабиани (Италия)...

14. Симеон Хэмилтон (США)

15. Рено Же (Франция)...

17. Люка Шанава (Франция)...

21. Андрей Мельниченко (Россия)

22. Дарио Колонья (Швейцария)...

38. Эндрю Масгрейв (Великобритания)...

48. Иван Якимушкин (Россия)...

58. Сергей Ардашев (Россия)...

64. Ермил Вокуев (Россия)