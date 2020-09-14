«МЮ» сомневается, что «Реал» или «Ювентус» смогут позволить трансфер Погба

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» остается неопределенным.

Француз может покинуть «МЮ» в январе и перейти в «Ювентус», пишет Daily Mail.

Погба может уйти, в частности, после разговора с тренером о его роли запасного в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:3).

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» сомневается, что «Ювентус» или «Реал» смогут позволить себе трансфер Погба и его зарплату – около 290 тысяч фунтов в неделю. Сам француз предпочитает «Реал», в нем заинтересован и тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Из-за нехватки денег «Манчестер Юнайтед» ожидает предложения по обмену, но не будет рассматривать игроков, которых нет в списке их приоритетов.

Не исключена возможность, что Погба в итоге продлит контракт, хотя руководство разделилось во мнении о том, отвечает ли это интересам клуба – удерживать игрока, который неоднократно намекал, что хочет уйти.

Контракт Погба с действителен до 2022 года.

Райола о Погба и «МЮ»: «Все кончено»

Райола о Погба: «Он не продлит контракт с «МЮ». Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха»