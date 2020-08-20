«МЮ» может рассмотреть трансфер Бэйла, Дугласа Косты или Перишича вместо Санчо

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«Манчестер Юнайтед» намерен рассмотреть альтернативные варианты усиления атаки в связи с тем, что трансфер Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» остается под вопросом.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в «МЮ», условия личного контракта с Санчо не проблема, однако, вероятно, клубу из Манчестера не удастся договориться по поводу компенсации за игрока. «Боруссия» требует за англичанина 120 миллионов евро.

Утверждается, что «Манчестер Юнайтед» может рассмотреть приобретение Гарета Бэйла («Реал»), Дугласа Косты («Ювентус») или Ивана Перишича («Интер»).

Переход Санчо в «МЮ» снова очень реален. Клуб решил проблемы с агентами игрока, осталось договориться с Дортмундом

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