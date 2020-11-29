Райола о Погба: «Он не продлит контракт с «МЮ». Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха»

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника , высказался о ситуации вокруг футболиста.

«Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» все кончено.

Поль недоволен ситуацией в «Ман Юнайтед», так как он больше не может проявлять себя так, как хотел бы, и так, как от него ждут.

Полю нужна новая команда, глоток свежего воздуха. Его контракт действует еще 18 месяцев, соглашение истекает летом 2022 года.

Однако я думаю, что лучшим решением и для Погба, и для «МЮ» будет организация трансфера в следующее окно. Если этого не произойдет, в клубе знают, что рискуют потерять его бесплатно, потому что Погба не намерен продлевать контракт.

Руководство «Манчестер Юнайтед» знает, что рискует потерять игрока, поскольку он не планирует продлевать соглашение. Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол.

В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдет», – сказал Райола в интервью Tuttosport.

Погба выступает за «МЮ» с 2016 года после возвращения из «Ювентуса». В этом сезоне он провел 8 матчей в и забил один гол.