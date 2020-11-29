Мино Райола: «Холанд словно «Крик» Мунка. Он вызывает страх у защитников»

, агент форварда дортмундской , высказался о норвежце.

«Холанд похож на Ибрагимовича, когда Златану было 20.

Сульшер – хороший парень, но он ошибся, когда сказал, что Эрлинг похож на Лукаку. Будет лучше, если Сульшер вместо разговоров о Холанде подумает о том, чтобы найти способ заставить Погба показывать чемпионскую игру.

Эрлинг словно картина, он похож на «Крик» Мунка (серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка – прим. Sports.ru), потому что он вызывает страх у защитников.

Он позвонил мне после того, как его его заменили на 85-й минуте [в матче с «Гертой»]. Эрлинг оформил покер и хотел забить еще. Он был в ярости!

Холанд хочет быть лучшим, даже если играет в шашки», – сказал Райола для Tuttosport.

Холанд не сыграет с «Зенитом». Он выбыл до января из-за травмы