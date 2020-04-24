Райола о Погба и «МЮ»: «Все кончено»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» , высказался о будущем футболиста.

Райола дал интервью итальянскому изданию Tuttosport, оно выйдет завтра. В частности, в нем агент, говоря о Погба и «Манчестер Юнайтед», заявил: «Все кончено».

Срок действующего контракта полузащитника с клубом истекает летом 2022 года.

Погба выступает за «МЮ» с 2016 года после возвращения из «Ювентуса». В этом сезоне он провел 8 матчей в и забил один гол.

Со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.