Райола о Погба и «МЮ»: «Все кончено»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем футболиста.
Райола дал интервью итальянскому изданию Tuttosport, оно выйдет завтра. В частности, в нем агент, говоря о Погба и «Манчестер Юнайтед», заявил: «Все кончено».
Срок действующего контракта полузащитника с клубом истекает летом 2022 года.
Погба выступает за «МЮ» с 2016 года после возвращения из «Ювентуса». В этом сезоне он провел 8 матчей в АПЛ и забил один гол.
Со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.