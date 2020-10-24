«МЮ» намерен продать Погба летом. Сульшер не может выпускать его с Бруну вместе (Talksport)

Полузащитник Поль Погба может покинуть .

Как сообщает журналист Talksport Алекс Крук, главный тренер манкунианцев осознал, что не может одновременно выпускать на поле француза и хавбека .

В связи с этим «МЮ» планирует продать Погба следующим летом, учитывая также, что контракт полузащитника истекает в июне 2022 года.

Ожидается, что в конечном счете покупателем 27-летнего футболиста станет , однако финансовый эффект от пандемии коронавируса и не лучшие показатели Погба, вероятно, повлияют на сумму трансфера.

В нынешнем сезоне хавбек провел в 7 матчей. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.