«МЮ» намерен продать Погба летом. Сульшер не может выпускать его с Бруну вместе (Talksport)

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Полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Talksport Алекс Крук, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер осознал, что не может одновременно выпускать на поле француза и хавбека Бруну Фернандеша.

В связи с этим «МЮ» планирует продать Погба следующим летом, учитывая также, что контракт полузащитника истекает в июне 2022 года.

Ожидается, что в конечном счете покупателем 27-летнего футболиста станет «Реал», однако финансовый эффект от пандемии коронавируса и не лучшие показатели Погба, вероятно, повлияют на сумму трансфера.

В нынешнем сезоне хавбек провел в АПЛ 7 матчей. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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