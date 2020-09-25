Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, обойдя Бельгию

Российские клубы снова неудачно выступили в еврокубках, и это отразилось на таблице коэффициентов УЕФА.
В рамках 3-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы клубы РПЛ дважды сыграли вничью – «Зенит» с «Лацио» (1:1), «Локомотив» – с «Атлетико» (1:1) – и дважды проиграли – «Краснодар» – «Севилье» (2:3), ЦСКА – «Фейеноорду».
Россия заработала 0,334 балла на этой неделе и занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав в общей сложности 37,549 балла.
Португалия (43,549), идущая шестой, снова увеличила отрыв от России – с 5,734 до 6 баллов. «Порту» обыграл «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (3:3), а «Брага» проиграла «Лестеру» (0:4).
Бельгия (34,300) опустилась с восьмого на девятое место из-за четырех поражений: «Брюгге» уступил дортмундской «Боруссии» (0:3), «Стандард» – «Леху» (1:3), «Гент» – «Црвене Звезде» (1:2), а «Антверпен» – ЛАСК (0:1). Отставание от России выросло с 2,915 до 3,249 балла.
Нидерландский «Аякс» победил «Мидтьюлланд» (3:1), «Фейеноорд» – ЦСКА (3:1), ПСВ проиграл ПАОК (1:4), АЗ – «Реал Сосьедад» (0:1). Нидерланды поднялись на восьмое место (34,600) и приблизились к России – разрыв составляет 2,949 балла.
Напомним, что шестая строчка рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).
В этом сезоне у России три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что «Краснодар» прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире – чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации.
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