Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА, Португалия еще оторвалась

Российские клубы снова неудачно провели свои матчи в еврокубках на неделе, и это отразилось в таблице коэффициентов УЕФА.

дома сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в 4-м туре Лиги Европы. В Лиге чемпионов уступил «Лацио» (1:3), «Краснодар» – «Севилье» (1:2), а поделил очки с «Атлетико» (0:0).

Россия, занимающая седьмое место, набрала в четырех играх 0,667 балла и имеет в таблице 37,882 балла.

Португалия, идущая шестой, набрала 1,4 балла (всего в таблице – 44,349), увеличив отрыв от России до 6,467 балла. В Лиге чемпионов победил «Марсель» (2:0), в Лиге Европы «Брага» не уступила «Лестеру» (3:3), а сыграла вничью с «Рейнджерс» (2:2).

Кроме того, к России приблизились , занимающие восьмое место. Теперь отрыв составляет 2,082 балла вместо 2,949 (всего у ассоциации 35,800 балла). В Лиге чемпионов победил «Мидтьюлланд» (3:1), а в Лиге Европы, кроме , очки набрали , победивший ПАОК (3:2), и АЗ – ничья с «Реал Сосьедад» (0:0).

Приблизилась к России и Бельгия, занимающая девятое место. Отрыв сократился с 3,249 балла до 2,782 (всего у ассоциации 35,100 балла). В Лиге чемпионов проиграл дортмундской «Боруссии» (0:3), но в Лиге Европы «Антверпен» обыграл ЛАСК (2:0), а «Стандард» – «Лех» (2:1), «Гент» уступил «Црвене Звезде» (0:2).

Напомним, что шестая строчка в рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

Ассоциации с 7-го по 15-е места делегируют в еврокубки по 5 команд: 2 в Лигу чемпионов, 3 – в Лигу Европы. 7-9-е места заявляют по одной команде в группу Лиги чемпионов плюс одну в 3-й квалификационный раунд, а также по одной команде в группу Лиги Европы и две в квалификацию – во 2-й и 3-й раунды.

В этом сезоне у России три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что «Краснодар» прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире – чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации.

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