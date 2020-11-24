Виктор Гончаренко: «На Васина сильно повлияли и пресса, и болельщики. До ошибки он действует великолепно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы о психологическом состоянии защитника Виктора Васина.
– К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с «Рубином», потому что из 9 обводок Хвичи Васин выигрывает 8, но совершает какой-то явный ляп.
Из-за этого давление на него усиливается, хотя до это он сделал все так, как надо тренеру. Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.
– Васину больше 30 лет.
– Хорошо. Любого центрального защитника можно обвинить [в пропущенном голе], это естественно.
– По Карпову вопрос – не сломается ли он?
– Карпов? Никогда этого не будет. Как только момент прошел, он про него забывает и находится в другом состоянии.
– А Васин, которому 32? Почему он так переживает, думает, ошибается?
– Надо с Витей поговорить на эту тему.
– Но вы же его знаете со времен «Уфы». А тут с «Рубином» ужасная ошибка, щитки где-то забыл. Как так?
– Все-таки есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией.
И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя еще раз скажу, что до ошибки он действует великолепно, – сказал Гончаренко в беседе с Нобелем Арустамяном.