Виктор Гончаренко: «ЦСКА много приобрел из-за того, что Акинфеев не играет за сборную. Сейчас он хорошо отдыхает»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о вратаре армейцев .

– Игорь Акинфеев после чемпионата мира заявил, что завершил карьеру в сборной. При этом по ходу прошлого года были разговоры о том, что Игорь может вернуться в сборную. Вы с ним общаетесь чаще остальных – каждый день на тренировках. Как вы считаете, эта история не может иметь продолжения?

– Это Игорь все-таки. Скорее, это их [дело] со Станиславом Саламовичем.

– Ну, со стороны.

– Со стороны цинично я могу сказать: ЦСКА гораздо больше приобрел из-за того, что Игорь сейчас не играет за сборную, потому что он очень хорошо отдыхает во время паузы на матчи сборных, он не начинает ворчать на защитников. Он приходит счастливый, веселый, он отдохнул, он готов к каждой тренировке и игре.

– То есть для вас лучше, чтобы он за сборную не играл?

– Да. Хотя я понимаю, что, особенно если неудачные игры со стороны вратарей сборной, то все начинают: давайте Игоря вернем, помня о том, что он совершил в серии пенальти. Я здесь прекрасно понимаю.

Может, как болельщик, я бы хотел, чтобы Игорь продолжал там геройствовать, но как тренеру ЦСКА мне гораздо более выгодно, чтобы он оставался в клубе, отдыхал и готовился к следующим играм.

– Вы думаете, что Акинфеев будет играть до 40 лет?

– Думаю, да, но... Когда он сказал фразу: «Карпов подписал новый контракт, а я-то думал еще поиграть» (смеется). Это в качестве шутки. То же самое он говорил и про Игнашевича. Не, Нобель, это надо вырезать.

Сколько позволит здоровье ему. Игорь не потерял никаких качеств: сила есть, реакция осталась, техника та же.

– Мне кажется, он стал даже сильнее играть. То есть не сильнее, он вообще в какой-то уникальной своей форме находится. Он действительно очень сильно помогает, в каждом матче приносит очки.

– Я думаю, что то, что касается Игоря, мы поймем на расстоянии.

– То есть в истории, да?

– Да. Сейчас нам всем очень тяжело оценить, – сказал Гончаренко.