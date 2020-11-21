Виктор Гончаренко: «Я за отмену любого лимита. Когда Карпов играет против Эджуке, его уровень поднимается»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о лимите на легионеров в .

– Считается, что проблема РПЛ прежде всего в лимите. Если бы не лимит, была бы совсем другая ситуация. Вы согласны?

– Я согласен с тем, что любой лимит — это не очень хорошо. Столько лимитов за последние годы было, что сложно ответить, какой из них повлиял.

Благо сейчас не надо думать, сколько человек ты можешь выпустить. Все, кто есть в команде, могут играть. Я четко представляю для себя ситуацию: были футболисты, которые, понимая, что они точно будут играть, переставали развиваться. Это было.

Я за отмену любого лимита, чтобы футболисты могли конкурировать внутри команды.

По мне, когда у нас не тренировках появились Эджуке, Гайч и Зайнутдинов, особенно Эджуке с его ярким, неординарным дриблингом, когда он попадает против Карпова – это рост футболиста. Карпов понимает, что против такого футболиста что-то надо делать, соответственно, его уровень поднимается, – сказал Гончаренко.