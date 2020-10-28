Роман Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду, «Спартак» – не для него. Вернуть его в «Зенит» – через игру начнет забивать»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Коммент. Шоу» поделился мнением о положении форварда в .

– Если бы Кокорин попал в хорошую команду [в Европе], он бы как футболист [вырос] за два-три месяца. Он очень сильный, мне нравится.

– А ты можешь объяснить, почему он не играет в «Спартаке»?

– Мое мнение, что он просто не в свою команду попал. Мне кажется, «Спартак» – не для него.

– Почему у Кокорина не получается в «Спартаке»? Тренер не видит его [в составе]?

– Скорее всего, не видит. Понятно, что ситуация с тюрьмой выбила его из колеи.

Я знаю Сашку, он сильный футболист. У него все есть. Просто попал не в ту команду. Сейчас его вернуть в , он начнет через игру забивать.

– Да вернуть его даже в «Сочи».

– В «Сочи»-то он играл! Такое бывает. Смолов так же попал в «Локомотив», это не его команда. Вот я когда попал в – тоже считаю, что не моя команда, не пошло у меня, – сказал Павлюченко.