Роман Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду, «Спартак» – не для него. Вернуть его в «Зенит» – через игру начнет забивать»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Коммент. Шоу» поделился мнением о положении форварда Александра Кокорина в «Спартаке».
– Если бы Кокорин попал в хорошую команду [в Европе], он бы как футболист [вырос] за два-три месяца. Он очень сильный, мне нравится.
– А ты можешь объяснить, почему он не играет в «Спартаке»?
– Мое мнение, что он просто не в свою команду попал. Мне кажется, «Спартак» – не для него.
– Почему у Кокорина не получается в «Спартаке»? Тренер не видит его [в составе]?
– Скорее всего, не видит. Понятно, что ситуация с тюрьмой выбила его из колеи.
Я знаю Сашку, он сильный футболист. У него все есть. Просто попал не в ту команду. Сейчас его вернуть в «Зенит», он начнет через игру забивать.
– Да вернуть его даже в «Сочи».
– В «Сочи»-то он играл! Такое бывает. Смолов так же попал в «Локомотив», это не его команда. Вот я когда попал в «Локомотив» – тоже считаю, что не моя команда, не пошло у меня, – сказал Павлюченко.