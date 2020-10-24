Павлюченко о 0:1 со Словенией в 2009-м: «Фанаты кидали камни в нас, когда сборная уезжала со стадиона. Самое ужасное воспоминание»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко вспомнил стыковые матчи квалификации чемпионата мира-2010 со сборной Словении (2:1, 0:1).

– Скажи, если мы вернемся еще к матчу сборной России со Словенией. Один из худших матчей, наверное. Как ты думаешь, что там не хватило? [Павлюченко морщится] У тебя сразу лицо изменилось, видимо, не хочешь даже вспоминать, да?

– Не, я просто помню, как мы уезжали со стадиона, когда в нас камни летели от наших болельщиков.

– Прилетевших в Словению?

– Да. Наши орали всякие гадости, кидали в автобус. Я после этого матча не мог выйти на улицу. Мне даже стыдно было выйти. Ну просто обосрались. Вышли, блин, такой матч и... Только начали, первые минуты... Там благодаря Акинфееву [не пропустили], он вытащил в начале, выход один в один. Понятно было, что все.

– Мне кажется, сборная была суперсильная, откровенно говоря. А проиграли это противостояние в первом матче, когда пропустили этот ненужный гол. Потому что там по игре было 3:0, 4:0 можно было выигрывать. Моментов была куча.

– Пропустили глупо так! Так играли хорошо, забили, блин.

– Как думаешь недооценка была на второй матч или что?

– Да, может, какая-то неуверенность была у нас. Играем на выезде, я еще помню этот стадион маленький, поляна маленькая, что-то эти трибуны орут, что-то как-то некомфортно. И сразу, с первых минут было видно, знаешь, что не настроились. Чего-то не хватало. Или, может быть, боязнь за результат была.

– Это самое худшее твое футбольное воспоминание?

– Это самое ужасное было, да, да, – сказал Павлюченко.