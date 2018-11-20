Павлюченко о Хиддинке: «На Евро-2008 в первую очередь играли за Гуса. Были слезы, когда он уходил»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером национальной команды .

– Смотри, если конкретно вспомнить игру с Нидерландами, что Гус Хиддинк перед этим матчем вам сказал?

– Не, ну так дословно я сейчас не вспомню. Но если вспомнить все установки Гуса... Он знаешь как все время говорил? «Ребят, вы для меня лучшие. Просто выходите, покажите, на что вы способны». Вот такие слова теплые.

– То есть он вселял уверенность в вас?

– Конечно, спокойно вообще. Даже когда мы проигрывали игру. Вот первую игру с испанцами. Мы пришли в раздевалку, он вот так к каждому подошел, по плечу похлопал: «Поднимайте головы! Вы что?! Это только начало, ребята». Понимаешь, и вот легко было. Потому что я знаю, многие тренеры заходят и понеслась [ругань].

– Может, это особенность европейского тренера? Ты же работал и с европейскими, и с отечественными тренерами. В сборной с Газзаевым, Семиным, Ярцевым. Получается, три таких мэтра. Потом были иностранцы Адвокат, Хиддинк. Есть разительная разница в их подходе?

– Не, ну, конечно, у каждого тренера свой подход. Но я ж говорю, такого подхода, какой был у Гуса, не было ни у Семина, ни у Черчесова в «Спартаке». Да, там ни у Ярцева, Газзаева.

– Вот это его доверие к футболистам фактически сыграло ту важную роль? Вы поняли, что вы не для тренера играете, а прежде всего для страны? Или как?

– Я скажу так. Если честно, в тот период на мы играли не только за свою страну и за себя. Мы в первую очередь играли за Гуса. Настолько мы его любили и уважали.

Когда мы летели в самолете, когда Словении этой проиграли, и уже все было понятно, что Гус уходит, мы всей командой пришли к нему. Блин, ну слезы были. Мы его уговаривали, чтобы он не уходил. Понимаешь, я никогда [подобного] не встречал, – сказал Павлюченко.