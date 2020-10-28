У Дивеева перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Игорь Дивеев Футбол

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче Лиги наций между сборными России и Сербии (0:5).

Как пишет «Чемпионат», футболист прошел обследование.

У него выявлен перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления в скором времени будут определены клубом.

Ранее пресс-служба сборной России сообщила о подозрении на перелом носа и сотрясение мозга у Дивеева.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь. ЦСКА в следующем туре РПЛ сыграет с «Сочи».

Осмысляем 0:5: сербы легко вырубили наш прессинг и фланги, но самое страшное – Россия не знала, как что-то поменять

Опрос

Матч с Сербией – худшее, что вы видели от сборной России?
62299 голосов
Да, куда уж хуже – тем более решающий матч
56%
Сборная России по футболу
Ну нет, были же 1:7 от Португалии
29%
Сборная России по футболу
Это не худший матч, а роковое стечение обстоятельств
15%
Станислав Черчесов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья