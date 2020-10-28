У Дивеева перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга («Чемпионат»)

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил травму в матче Лиги наций между сборными России и Сербии (0:5).

Как пишет «Чемпионат», футболист прошел обследование.

У него выявлен перелом носа со смещением и небольшое сотрясение мозга. Сроки восстановления в скором времени будут определены клубом.

Ранее пресс-служба сборной России сообщила о подозрении на перелом носа и сотрясение мозга у Дивеева.

Со статистикой 21-летнего защитника можно ознакомиться здесь. ЦСКА в следующем туре сыграет с «Сочи».

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