Вилков и Безбородов отстранены, «Ландскрона» против Дзюбы, «Юве» может продать Роналду летом, победа Трусовой, Фати выбыл на 4 месяца и другие новости

1. Арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от судейства до конца года. Кирилл Левников тоже наказан, хотя точной информации о характере санкций не озвучено.

2. На телеканале «Россия 1» в программе «60 минут» поддержали форварда «Зенита» Артема Дзюбу, для этого использовали хэштег #ЯМыДзюба. Также с поддержкой игрока в соцсетях выступили многие звезды шоу-бизнеса, в частности, Филипп Киркоров и Дмитрий Маликов.

3. «Краснодар» не намерен увольнять главного тренера Мурада Мусаева, несмотря на 5 поражений подряд.

4. «Ювентус» может продать Криштиану Роналду летом 2021 года и считает риском продлевать контракт с 35-летним игроком.

5. «Зенит» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Краснодаром». Петербуржцы просят рассмотреть момент с пенальти на 16-й минуте, неудаление Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте.

6. «Локомотив» может выставить нападающего Федора Смолова на трансфер зимой или разорвать с ним контракт.

7. Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати пропустит около 4 месяцев. Он перенес операцию в связи с разрывом мениска.

8. Экспертно-судейская комиссия РФС по запросу «Ростова» оценила решения судьи Виталия Мешкова в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Вывод: Мешков ошибочно показал вторую желтую Хаджикадуничу.

9. Фигуристка Александра Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Казани, Косторная – 2-я, Хромых – 3-я. Трусова чисто исполнила три четверных, но дважды упала на других прыжках.

Евгений Семененко одержал победу в мужских соревнованиях, Андрей Мозалев стал вторым, Макар Игнатов – третьим.

10. Фанаты «Локомотива» озвучили 27 претензий руководству, потребовав ухода Мещерякова и Кикнадзе.

11. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин – лучший вингер НХЛ по версии NHL Network, Кучеров – третий, Овечкин – четвертый.

12. Форвард «Юве» Пауло Дибала из-за проблем с мочеполовой системой пропустит ноябрьские матчи сборной Аргентины.

13. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вылечился от коронавируса.

14. Правительство РФ упростило порядок выезда спортсменов за границу для участия в соревнованиях.

15. Игроки «Реала» удивлены решениями тренера Зинедина Зидана по составу на матч с «Валенсией».

16. Единая лига ВТБ. «Химки» победили ЦСКА со счетом 86:78.

Цитаты дня.

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