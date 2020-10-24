«Локо» может выставить Смолова на трансфер зимой или разорвать с ним контракт («Чемпионат»)

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«Локомотив» может расстаться с нападающим Федором Смоловым в зимнее трансферное окно.

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», – сообщает источник, слова которого приводит «Чемпионат».

В этом сезоне 30-летний форвард провел за «Локомотив» 12 матчей в РПЛ и забил 3 мяча.

Смолов выступает в московском клубе с 2018 года, вторую часть прошлого сезона он провел в «Сельте» на правах аренды.

«Локо» по-прежнему страдает в РПЛ: получили 1:5 с «Динамо», схватили две красные, опустились на 8-е – Николича это раздражает

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