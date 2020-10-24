Кубок России. Семененко победил, Мозалев – 2-й, Игнатов – 3-й

Евгений Семененко одержал победу в мужских соревнованиях на этапе Кубка России в Казани, Андрей Мозалев стал вторым, Макар Игнатов – третьим.
Кубок России по фигурному катанию
4-й этап
Казань
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 264,38
2. Андрей Мозалев – 257,35
3. Макар Игнатов – 247,69
4. Илья Яблоков – 245,43
5. Егор Рухин – 234,90
6. Роман Савосин – 234,03
7. Марк Кондратюк – 219,89
8. Даниил Мурзин – 216,14
9. Матвей Гилев – 191,08
10. Леонид Свириденко – 188,22
11. Максим Петров – 164,77
12. Александр Зубов – 149,26
Произвольная программа
1. Андрей Мозалев – 182,80
2. Евгений Семененко – 168,38
3. Илья Яблоков – 158,86
4. Макар Игнатов – 158,55
5. Егор Рухин – 153,62
6. Даниил Мурзин – 148,19
7. Марк Кондратюк – 144,35
8. Роман Савосин – 143,15
9. Леонид Свириденко – 125,37
10. Матвей Гилев – 125,06
11. Максим Петров – 107,48
12. Александр Зубов – 98,98
Расписание четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани