Кубок России. Семененко победил, Мозалев – 2-й, Игнатов – 3-й

Евгений Семененко одержал победу в мужских соревнованиях на этапе Кубка России в Казани, Андрей Мозалев стал вторым, Макар Игнатов – третьим.

по фигурному катанию

4-й этап

Казань

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 264,38

2. – 257,35

3. – 247,69

4. Илья Яблоков – 245,43

5. – 234,90

6. Роман Савосин – 234,03

7. Марк Кондратюк – 219,89

8. Даниил Мурзин – 216,14

9. Матвей Гилев – 191,08

10. Леонид Свириденко – 188,22

11. Максим Петров – 164,77

12. Александр Зубов – 149,26

Произвольная программа

1. Андрей Мозалев – 182,80

2. – 168,38

3. – 158,86

4. Макар Игнатов – 158,55

5. Егор Рухин – 153,62

6. Даниил Мурзин – 148,19

7. Марк Кондратюк – 144,35

8. Роман Савосин – 143,15

9. Леонид Свириденко – 125,37

10. Матвей Гилев – 125,06

11. Максим Петров – 107,48

12. Александр Зубов – 98,98

Расписание четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани