Игроки «Реала» удивлены решениями Зидана по составу на матч с «Валенсией»

Часть игроков были озадачены составом, который тренер выбрал на матч Ла Лиги с «Валенсией» (1:4), утверждает Marca.

Футболистов удивило, что защитник Ферлан Менди и хавбек Тони Кроос не попали в стартовый состав, в то время как с первых минут вышли и . Кроос вышел на замену на 76-й минуте, Менди так и не появился на поле.

Игроки «Реала» по-прежнему уважают решения Зидана, но его решения по составу на матч вызвали сомнения у футболистов.

«Реал» занимает промежуточное 4-е место в .

Кошмар «Реала» в Валенсии: пропустили три пенальти и автогол – по разу привез каждый защитник