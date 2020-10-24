Игроки «Реала» удивлены решениями Зидана по составу на матч с «Валенсией»

Часть игроков «Реала» были озадачены составом, который тренер Зинедин Зидан выбрал на матч Ла Лиги с «Валенсией» (1:4), утверждает Marca.
Футболистов удивило, что защитник Ферлан Менди и хавбек Тони Кроос не попали в стартовый состав, в то время как с первых минут вышли Марсело и Иско. Кроос вышел на замену на 76-й минуте, Менди так и не появился на поле.
Игроки «Реала» по-прежнему уважают решения Зидана, но его решения по составу на матч вызвали сомнения у футболистов.
«Реал» занимает промежуточное 4-е место в чемпионате Испании.
Кошмар «Реала» в Валенсии: пропустили три пенальти и автогол – по разу привез каждый защитник