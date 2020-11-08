«Я как котопес, я в одну сторону, коньки – в другую». Косторная рассказала, как раскатывала новые ботинки

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о сложностях при подготовке к Кубку России в Казани.

«У меня новые ботинки, им две недели. Первую неделю я просто чувствовала лед, там про прыжки было даже страшно говорить. Я в одну сторону, коньки – в другую, я как котопес – в разные стороны.

Вторую неделю начала прыгать, начали программы собирать. Сразу целиком программы мы не можем катать, потому что это большая нагрузка на сердце, легкие, все в целом. Не катать, не катать и резко начать – это может плохо закончиться. Ну и потихоньку, потихоньку.

Да, безусловно вращение не сделано так, как оно могло быть сделано. Заклон я тренировала очень много, потому что для меня тяжело было, во-первых, растянуться, я это делала во время карантина, во-вторых, растянуть спину. Потому что как только начинаются прыжки, плохо, когда спина ужасная и болтается, как у червяка.

По прыжкам можно было лучше намного. Это не все, что я могу, но главное – начать», – сказала Косторная.

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