Медведев о видео с Дзюбой: «Частная жизнь не должна становиться достоянием общественности»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча РПЛ с «Краснодаром» (3:1) высказался о ситуации вокруг нападающего Артема Дзюбы.

В субботу в интернете появилось видео интимного содержания с участием футболиста.

«Дзюба попал в сложную ситуацию – личная информация нападающего стала достоянием общественности и предметом для публичного обсуждения. Комментировать здесь нечего. Частная жизнь человека не должна становиться достоянием общественности и предметом для обсуждения.

Теперь все зависит от самого Артема – выйти из сложившейся ситуации сможет только он сам, проявив тот характер, которым всем нам известен. И который он и продемонстрировал сегодня, забив победный гол», – сказал Медведев.

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»

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