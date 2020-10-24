Фати пропустит около четырех месяцев. Его прооперировали сегодня

Полузащитник «Барселоны» перенес операцию на поврежденном мениске.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, операция на порванном мениске прошла сегодня и завершилась успешно. Отмечается, что футболист пропустит около четырех месяцев из-за этого повреждения.

18-летний игрок получил травму в субботнем матче Ла Лиги с «Бетисом» (5:2), в котором он был заменен после первого тайма.

С полной статистикой футболиста, сыгравшего в 7 матчах этого сезона и забившего 4 мяча, можно ознакомиться здесь.