Трусова чисто исполнила три четверных на этапе Кубка России в Казани, но дважды упала на других прыжках

Фигуристка Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка и упала с одного в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров чисто исполнила четверные сальхов и лутц, затем она упала с четверного тулупа. После этого Трусова без ошибки прыгнула двойной аксель.

Еще один четверной тулуп фигуристка исполнила в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Затем она упала с каскада тройной лутц – двойной риттбергер, а тройной лутц – тройной тулуп прыгнула чисто.

За прокат ученица получила 171,21 (102,89 – за технику) и с суммой 248,63 балла выиграла соревнования.

В произвольной и по сумме двух прокатов с учетом бонусов, которые начисляются на Кубке России, Трусова получила оценки выше мировых рекордов (166,62 и 247,59 соответственно). На внутренних стартах рекорды не фиксируются.