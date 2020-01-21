Панарин – лучший вингер НХЛ по версии NHL Network, Кучеров – третий, Овечкин – четвертый

NHL Network представил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ.
Первое место в списке занял форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
1. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
2. Давид Пастрняк («Бостон»)
3. Никита Кучеров («Тампа»)
4. Александр Овечкин («Вашингтон»)
5. Патрик Кэйн («Чикаго»)
6. Брэд Маршанд («Бостон»)
7. Митч Марнер («Торонто»)
8. Микко Рантанен («Колорадо»)
9. Джонатан Юбердо («Флорида»)
10. Марк Стоун («Вегас»)
11. Блэйк Уилер («Виннипег»)
12. Кайл Коннор («Виннипег»)
13. Мэттью Ткачак («Калгари»)
14. Патрик Лайне («Виннипег»)
15. Макс Пачиоретти («Вегас»)
16. Джонни Годро («Калгари»)
17. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)
18. Клод Жиру («Филадельфия»)
19. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
20. Джейк Генцел («Питтсбург»)
В прошлом сезоне НХЛ Панарин набрал 95 (32+63) очков при полезности «+36» в 69 матчах регулярного чемпионата. Он занял третье место в голосовании за приз самому ценному игроку сезона.