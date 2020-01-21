Панарин – лучший вингер НХЛ по версии NHL Network, Кучеров – третий, Овечкин – четвертый

NHL Network представил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ.

Первое место в списке занял форвард Артемий Панарин.

1. («Рейнджерс»)

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6. («Бостон»)

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9. Джонатан Юбердо ( )

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12. («Виннипег»)

13. («Калгари»)

14. («Виннипег»)

15. («Вегас»)

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17. Миллер («Ванкувер»)

18. Клод Жиру («Филадельфия»)

19. («Сент-Луис»)

20. Джейк Генцел («Питтсбург»)

В прошлом сезоне НХЛ Панарин набрал 95 (32+63) очков при полезности «+36» в 69 матчах регулярного чемпионата. Он занял третье место в голосовании за приз самому ценному игроку сезона.