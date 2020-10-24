ЭСК РФС: Мешков ошибочно показал вторую желтую Хаджикадуничу в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС по запросу «Ростова» оценила решения судьи Виталия Мешкова в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Судья ошибочно вынес предупреждение игроку «Ростова» Деннису Хаджикадуничу на 75-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности.
Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – говорится в сообщении ЭСК.