ЭСК РФС: Мешков ошибочно показал вторую желтую Хаджикадуничу в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС по запросу «Ростова» оценила решения судьи в матче 13-го тура РПЛ со (1:0).

«Судья ошибочно вынес предупреждение игроку на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Хаджикадунич нарушил правила игры по неосторожности.

Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании предупреждением, поскольку в них отсутствует критерий потенциальной опасности для соперника», – говорится в сообщении ЭСК.