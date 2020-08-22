Трефилов вылечился от коронавируса: «Пусть народ с этим не шутит. Я тоже думал, что это фигня, а оказалось – нет»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Меня выписали, уже вернулся домой. Этой гадости у меня уже нет, провели три теста. Чувствую себя уже лучше, но врачи обещают последствия после коронавируса. Есть проблемы с легкими, но нормально.

Хотел пойти сегодня на тренировку, но не пустили, говорят, чтобы посидел еще дома. Ничего, вылезли и вылезли, постараюсь не доставить кому-то удовольствие.

Пусть народ с этим (коронавирусом) не шутит. Я тоже так думал, что это фигня, а оказалось, что нет. У меня в больнице окна были напротив реанимации, и то, что я увидел… Не дай бог. Поэтому берегите себя», – сказал Трефилов.

Трефилову 65 лет. В 2019 году специалист по состоянию здоровья покинул должность главного тренера женской команды, с тех пор он занимает пост первого вице-президента .