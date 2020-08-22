Трефилов вылечился от коронавируса: «Пусть народ с этим не шутит. Я тоже думал, что это фигня, а оказалось – нет»

Теги сборная России жен Евгений Трефилов ФГР натив коронавирус Гандбол

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Меня выписали, уже вернулся домой. Этой гадости у меня уже нет, провели три теста. Чувствую себя уже лучше, но врачи обещают последствия после коронавируса. Есть проблемы с легкими, но нормально.

Хотел пойти сегодня на тренировку, но не пустили, говорят, чтобы посидел еще дома. Ничего, вылезли и вылезли, постараюсь не доставить кому-то удовольствие.

Пусть народ с этим (коронавирусом) не шутит. Я тоже так думал, что это фигня, а оказалось, что нет. У меня в больнице окна были напротив реанимации, и то, что я увидел… Не дай бог. Поэтому берегите себя», – сказал Трефилов.

Трефилову 65 лет. В 2019 году специалист по состоянию здоровья покинул должность главного тренера женской команды, с тех пор он занимает пост первого вице-президента ФГР.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья