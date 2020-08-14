Фанаты «Локо» озвучили 27 претензий руководству: «Требуем ухода Мещерякова и Кикнадзе. У клуба нет будущего с ними»

Фанаты выступили с заявлением о работе руководства клуба, потребовав отставки председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

«Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Семина, а перекрыть его можно просто результатами.

Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления.

Дело в том, что у руля нашего Клуба находятся непрофессионалы, которые каждым шагом и действием наносят удары по «Локомотиву», его болельщикам и по «РЖД».

Сегодня мы, фанаты «Локомотива», хотим подробнее остановиться на ошибках, что уже успели допустить нынешние руководители.

Мы не противопоставляем себя команде, мы не болеем против игроков или нового тренера (как пытаются представить картину действующие «руководители» и некоторые нечистоплотные журналисты).

Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У «Локомотива» нет будущего под руководством этих людей.

Пока они в клубе, мы по-прежнему отказываемся от визуальной и вокальной поддержки. Мы не считаем возможным натягивать улыбки на лица и создавать видимость нормальности происходящего в «Локомотиве». Мещеряков, Кикнадзе и их прихвостни ведут Клуб к пропасти.

Чем быстрее они покинут свои должности, тем быстрее на трибуны вернутся тысячи болельщиков и та праздничная домашняя атмосфера, за которую все мы любим наш «Локомотив», – сказано в начале заявления.

Далее фанаты представили список из 27 претензий действующему руководству:

1. Не предоставлен «Пятилетний/четырехлетний план развития»;

2. Кикнадзе оказался не в состоянии снизить финансовую нагрузку на «РЖД»;

3. Отсутствие публичной поддержки команды и тренерского штаба во время трудного для команды периода (ноябрь-декабрь 2019 года) в прессе;

4. Необоснованное непродление контракта с ;

5. Расставание с Семиным проведено максимально неуклюже и с невероятным количеством имиджевых пробоин для клуба;

6. Неприглашение Семина и Батуренко на награждение команды серебряными медалями 8 августа 2020 года;

7. Логические нестыковки в претензиях в адрес Семина;

8. Провальное представление Марко Николича болельщикам;

9. Противоречия в характеристике Марко Николича;

10. Необоснованный отказ в оплате реабилитации после травмы футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову;

11. Проигран беспрецедентный суд против бывшего президента «Локомотива» . В ходе судебного разбирательства нанесено несколько ударов по имиджу «Локомотива»;

12. Клуб оказался не готов ответить на серьезные обвинения со стороны журналиста в смерти футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова;

13. Мещеряков часто позволяет себе неуважительное отношение к журналистам;

14. Кикнадзе декларировал более плотную работу с прессой и сотрудниками, но так и не смог исключить утечку информации из клуба;

15. Непонятная трансферная политика;

16. Участие в трансферах людей с сомнительной репутацией;

17. Уход из «Локомотива» ;

18. Неуважительное отношение и поступки в отношении болельщиков клуба со стороны Кикнадзе;

19. Кикнадзе не пытался и не пытается наладить контакт с болельщиками и решить созданный им конфликт;

20. Реакция клуба на полицейский произвол перед финалом Кубка России в Самаре;

21. Задержки при выходе с южной трибуны во время эпидемии COVID-19;

22. Нестабильность работы билетного раздела клубного сайта. Год назад — во время бронирования билетов на Лигу чемпионов. В 2020 году — перед каждым летним домашним матчем РПЛ и перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией»;

23. Невыполненные обещания по улучшению matchday и расширению фудкорта;

24. Неуважительное высказывание коммерческого директора клуба Марата Фаттахова в отношении болельщиков;

25. Необоснованное правилами поведения требование предъявления документов на матче с ЦСКА;

26. Скидка на покупку абонемента зависит не от «стажа» болельщика, а от покупок билетов, абонементов, атрибутики;

27. Невозможность получить компенсацию за абонемент удаленно.

По каждому пункту фанаты дали развернутые пояснения. Ознакомиться с ними можно здесь.