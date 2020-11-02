Правительство РФ упростило порядок выезда спортсменов за границу для участия в соревнованиях

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Правительство РФ упростило порядок выезда российских спортсменов за границу для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщает официальный сайт правительства страны. 

«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. 

Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для  участия в международных соревнованиях.

Распоряжение, которое подписал Михаил Мишустин, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России», – говорится в сообщении. 

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