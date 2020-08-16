Вилков и Безбородов отстранены от судейства до конца года. Левников тоже наказан

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал об отстранении арбитров .

– Поступали ли в РФС запросы от «Урала» или «Спартака» рассмотреть работу арбитра Павла Кукуяна?

– Нет, пока запросов нет никаких. Ни от одного клуба.

– И от «Сочи» тоже не поступал запрос?

– Нет.

– Появилась информация, что , который судил матч «Краснодар» – «Рубин», не будет работать на матчах РПЛ до конца года.

– Да, это так. До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим.

Это касается не только Вилкова, но и Безбородова (работал на матче «Краснодар» – «Спартак» – прим. Sports.ru).

– А какова судьба , который работал ВАР на игре «Краснодар» – «Спартак»?

– Он тоже наказан, но в меньшей степени, – сообщил Хачатурянц.

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