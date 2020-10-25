Кубок России. Косторная, Трусова, Хромых, Самодурова выступят с произвольными программами

9 ноября на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует .

по фигурному катанию

4-й этап

Казань

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17:55 по московскому времени, трансляция – на сайте Первого канала, с 18:40 – на Первом канале.

Первая разминка

1. Александра Малахова

2. Валерия Костина

3. Валерия Ларионова

4. Анастасия Тараканова

5. Валерия Шульская

6. Ксения Цибинова

Вторая разминка

7. Елизавета Нугуманова

8.

9.

10. Майя Хромых

11. Александра Трусова

12. Алена Косторная

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная – 78,15

2. – 77,42

3. Майя Хромых – 76,89

4. Софья Самодурова – 67,16

5. Елизавета Нугуманова – 64,39

6. Станислава Константинова – 62,60

7. Ксения Цибинова – 62,33

8. Анастасия Тараканова – 58,44

9. Валерия Шульская – 57,98

10. Валерия Костина – 54,97

11. Валерия Ларионова – 53,75

12. Александра Малахова – 35,35

Расписание четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани