Олег Тактаров: «Очевидно, что бой Хабиба и Гейджи был договорной. Это нормально»

Ветеран ММА Олег Тактаров считает, что бой чемпиона UFC в легком весе и на 254 был договорной.

«Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой Нурмагомедова и Гейджи был договорной. Это очевидно.

Но по мне – это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше.

Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодежи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости.

Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив.

С другой стороны – хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так», – сказал Тактаров.

Нурмагомедов победил Гейджи удушающим приемом во втором раунде и завершил карьеру.

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