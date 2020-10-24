Директор РФС Лексаков: «Ни один иностранный тренер не привнес в наш футбол ничего нового»

Спортивный директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства высказался о влиянии иностранных тренеров на конкуренцию в российском чемпионате.

– Вы как никто другой следите за тенденциями в российском и мировом футболе. Как объясните, что в 12 матчах представители РПЛ в еврокубках не одержали ни одной победы?

– Тенденция эта давно понятна. Не самая высокая конкурентная среда в РПЛ, в которой некоторые матчи проходят при низкой интенсивности игровых действий. Это и не позволяет нашим командам достойно выглядеть в Лиге чемпионов даже в функциональном плане.

Говорим тренерам об этом, ведь футбол в последнее время стал моложе, быстрее и атлетичней. Если не обратим на это внимание, то нашим клубам в еврокубках будет не по силам обыграть даже среднюю европейскую команду, не то что «Баварию», «Челси» или «Севилью».

Не хватает нашим командам атлетичных и сильных игроков для решения серьезных задач. Это касается как клубов, так и сборных. Мы об этом знаем и постараемся вместе с тренерами решить существующую проблему.

– Вы сказали о помолодевшем футболе, но вместе с ним в РПЛ помолодел и тренерский цех. Можно ли сказать, что произошла смена поколений? Чем сегодняшние тренеры в первую очередь отличаются от предшественников?

– Не назову процесс смены поколений законченным. Более того, хотел бы его немного даже притормозить, чтобы наши мэтры еще поработали. Если же говорить о более молодых специалистах, то их отличительной чертой является то, что большинство из них имеют опыт выступления в ведущих европейских лигах. Они более психологически подготовлены к общению с молодым поколением игроков, что крайне важно в социальном плане. Но есть и обратная сторона медали: далеко не каждый из молодых тренеров способен найти свой творческий путь и обладает узнаваемым тренерским почерком.

Но тенденция к усредненности кадрового тренерского состава, как и футболистов, сейчас наблюдается во всем мировом футболе. Наша задача найти и помочь раскрыться творческим личностям, которые способны сделать наш футбол сильнее во всех отношениях.

– Еще совсем недавно едва ли не единственным тренером-иностранцем в РПЛ был почти русский Миодраг Божович, а сегодня иностранные специалисты работают и в «Спартаке», и в «Динамо», и в «Локомотиве». Почему иностранцы снова в моде?

– Это отдельные решения клубных руководителей, но, как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их работой, которая может быть успешной или не очень, но они ни в чем не превосходят наших тренеров, чьи рабочие места занимают.

– Пора возвращать налог на иностранных тренеров, отмененный лет 5 назад, против чего вы тогда возражали…

– Это решение было принято Исполкомом РФС, а сам вопрос – прерогатива Объединения отечественных тренеров, которое и должно выносить его на обсуждение. Не думаю, что сегодня подобная инициатива найдет всестороннюю поддержку, ведь о массовом завозе иностранных специалистов, как это было раньше, речь не идет.

Через год-два тренеры-легионеры покинут наш чемпионат, а их места, возможно, займут их российские коллеги. Обращу внимание лишь на то, что в последние годы чемпионами становились исключительно отечественные тренеры, – сказал Лексаков.

Бег в футболе нужно оценивать не так, как мы привыкли: рывки и спринты важнее километров, взрывные ускорения – признак топ-уровня