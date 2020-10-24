Анри о ходьбе Месси по полю: «Я тоже так делал. Ставить под вопрос самоотдачу Лео – это смешно»

Бывший нападающий «Барселоны» высказался в защиту капитана сине-гранатовых .

После игры с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (2:1) в соцсетях распространились кадры из трансляции, на которых аргентинец не прессингует соперника на последних минутах.

«Ставить под вопрос самоотдачу Месси – это смешно. Не понимаю людей, которые не уверены в его желании. Это волнует меня, потому что я тоже ходил по полю.

И это было не из-за того, что мне не хватало желания или я не хотел играть. Иногда я уставал, иногда просто не мог делать это, и я не мог контролировать свой мозг. Это могло произойти, а могло и нет.

Месси – это зверь, он участвует в эпизодах и отдает передачи. Для меня все просто: нужно наслаждаться игрой Месси, пока он выходит на поле. Нужно прекратить жаловаться на тему того, что он не делает.

Такое случается нечасто, будем честны, но я повторюсь: если и есть игрок на поле, который заслуживает передачи, то это он», – сказал Анри.

Куман о ходьбе Месси по полю: «Меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста»