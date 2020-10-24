#ЯМыДзюба. На «России 1» в программе «60 минут» и в соцсетях поддержали игрока «Зенита»

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В соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее в интернет попало видео интимного характера с участием футболиста.

Федеральный телеканал «Россия 1» присоединился к акции в передаче «60 минут».

В поддержку Дзюбы в инстаграме выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса.

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Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе

Фото: «Россия 24»

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Как раз так: его нужно было пристыдить
25%
Зенит
Надо было поддержать: все-таки свой игрок
21%
Артем Дзюба
Лучше бы просто болели за команду
54%
Сергей Семак

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