ЯМыДзюба. На «России 1» в программе «60 минут» и в соцсетях поддержали игрока «Зенита»

В соцсетях появился хэштег #ЯМыДзюба в поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее в интернет попало видео интимного характера с участием футболиста.
Федеральный телеканал «Россия 1» присоединился к акции в передаче «60 минут».
В поддержку Дзюбы в инстаграме выступили поп-исполнители Филипп Киркоров, LOBODA, певец и композитор Дмитрий Маликов, телеведущий Дмитрий Шепелев, модель Виктория Лопырева и многие другие представители шоу-бизнеса.
Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»
Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе
Фото: «Россия 24»
November 8, 2020