Малкин о студии «Матч ТВ»: «У меня квартира больше»

Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин пошутил после вопроса журналиста Павла Лысенкова о размере студии «Матч ТВ».
– Женя, как тебе студия? Впечатляет?
– У меня квартира больше, – сказал хоккеист.
Малкин и его жена Анна Кастерова дали интервью Дмитрию Губерниеву, которое будет показано в эфире «Матч ТВ» 10 ноября в 22:05 по московскому времени.
Ну и ну! Малкин и Кастерова пришли на интервью к Губерниеву 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) November 9, 2020
Без острых вопросов и хоккея не обошлось. Не пропусти эфир #ВсеНаМатч завтра в 22:05 ⏰ pic.twitter.com/4mrxATYlFN