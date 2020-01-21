Малкин о студии «Матч ТВ»: «У меня квартира больше»

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Нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин пошутил после вопроса журналиста Павла Лысенкова о размере студии «Матч ТВ».

– Женя, как тебе студия? Впечатляет?

– У меня квартира больше, – сказал хоккеист.

Малкин и его жена Анна Кастерова дали интервью Дмитрию Губерниеву, которое будет показано в эфире «Матч ТВ» 10 ноября в 22:05 по московскому времени.

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