Меган Рапино: «Позор, что клубы вроде «МЮ» только сейчас развивают женские команды. Нам приходится многое преодолевать из-за нехватки инвестиций»

Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино высказалась о нынешнем уровне развития женского футбола.
Из-за приостановки сезона в США в связи с пандемией коронавируса многие американские футболистки уехали в английские клубы.
«Я думаю, что ситуация в английском женском футболе такая же, как в американском – мы сильно отстаем, потому что нам приходится многое преодолевать из-за нехватки инвестиций.
Сейчас 2020 год. Сколько уже существует АПЛ? И мы только сейчас видим, что клубы вроде «Манчестер Юнайтед» вкладывают усилия и средства в развитие женской команды? Честно говоря, это позор», – заявила Рапино.
Женская команда «Манчестер Юнайтед» была основана в 2018 году.
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