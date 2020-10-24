Меган Рапино: «Позор, что клубы вроде «МЮ» только сейчас развивают женские команды. Нам приходится многое преодолевать из-за нехватки инвестиций»

Капитан женской сборной США по футболу высказалась о нынешнем уровне развития женского футбола.

Из-за приостановки сезона в США в связи с пандемией коронавируса многие американские футболистки уехали в английские клубы.

«Я думаю, что ситуация в английском женском футболе такая же, как в американском – мы сильно отстаем, потому что нам приходится многое преодолевать из-за нехватки инвестиций.

Сейчас 2020 год. Сколько уже существует ? И мы только сейчас видим, что клубы вроде вкладывают усилия и средства в развитие женской команды? Честно говоря, это позор», – заявила Рапино.

Женская команда «Манчестер Юнайтед» была основана в 2018 году.

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