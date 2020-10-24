«Ландскрона» о видео Дзюбы: «Это переполнило чашу терпения. Самовлюбленность и наплевательское отношение к «Зениту»

Объединение фанатов выступило с заявлением об отношении к форварду команды Артему Дзюбе.

В субботу в интернете появилось видео интимного содержания с участием футболиста.

«Долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность. Это понимали и мы, и Артем.

Несмотря на переход крайне противоречивого игрока из стана красно-белых, на тот момент уже известного историями с кошельком Быстрова, склоками с руководством «Спартака» из-за нового контракта и громкими высказываниями о «тренеришках», мы всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на «Зените», который и так находится под постоянным огнем со всех сторон.

Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас.

В свою очередь, Артем всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения.

Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».

После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение (Дзюба после гола подбежал к фанатской трибуне, указывая рукой себе на ухо – прим. Sports.ru).

Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга, и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над i», – говорится в заявлении «Ландскроны».

Сложный день Артема Дзюбы: отцепили от сборной, оскорбляли свои, сам запорол пенальти, но забил важнейший победный «Краснодару»

Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе