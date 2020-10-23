Тедеско про 2:2 с «Уралом» в гостях: «Здесь каждый раз война, но они не так агрессивно играют с другими командами»

Главный тренер отреагировал на гостевую ничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре .

«Игрой в принципе доволен – неплохая была. Первый тайм был чуть похуже, не было того контроля мяча, к которому мы привыкли, было много потерь мяча.

Во втором тайме было получше, лучше контролировали, владели мячом, лучше была структура, инициатива. Но футбол странная игра: первый тайм мы выиграли, а во втором проиграли. Такое случается.

Здесь, на этом стадионе, каждый раз война, каждая игра. Готовясь к матчу, я посмотрел много матчей . И с другими командами они не настолько агрессивно играют. Но со «Спартаком» все настраиваются», – сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.