Тедеско про 2:2 с «Уралом» в гостях: «Здесь каждый раз война, но они не так агрессивно играют с другими командами»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на гостевую ничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

«Игрой в принципе доволен – неплохая была. Первый тайм был чуть похуже, не было того контроля мяча, к которому мы привыкли, было много потерь мяча.

Во втором тайме было получше, лучше контролировали, владели мячом, лучше была структура, инициатива. Но футбол странная игра: первый тайм мы выиграли, а во втором проиграли. Такое случается.

Здесь, на этом стадионе, каждый раз война, каждая игра. Готовясь к матчу, я посмотрел много матчей «Урала». И с другими командами они не настолько агрессивно играют. Но со «Спартаком» все настраиваются», – сказал тренер в эфире канала «Матч Премьер».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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