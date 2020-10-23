Александр Соболев: «Ничья для «Спартака» равносильна поражению. Эмоций нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев передал впечатления после матча с «Уралом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

23-летний футболист сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

– Поздравляем с двумя мячами и призом. Какие эмоции после игры ?

– Эмоций никаких, потому что ничья в сегодняшнем матче, я считаю, равносильна для нас поражению. Эмоций нет вообще.

– Ваша замена была предсказуемой, ожидали этого?

– Да, ожидал. Я еще в перерыве сказал, что у меня до этого было небольшое повреждение.

Я думал, что это [замена] произойдет немножко раньше, но это тренерское решение, – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья