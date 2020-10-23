Александр Соболев: «Ничья для «Спартака» равносильна поражению. Эмоций нет»

Нападающий передал впечатления после матча с (2:2) в 14-м туре .

23-летний футболист сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

– Поздравляем с двумя мячами и призом. Какие эмоции после игры ?

– Эмоций никаких, потому что ничья в сегодняшнем матче, я считаю, равносильна для нас поражению. Эмоций нет вообще.

– Ваша замена была предсказуемой, ожидали этого?

– Да, ожидал. Я еще в перерыве сказал, что у меня до этого было небольшое повреждение.

Я думал, что это [замена] произойдет немножко раньше, но это тренерское решение, – сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.