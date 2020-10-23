«Самоирония в ответ Хабибу, Мирзову и прочим экстремистам». Агент Трабукки о танцовщицах с отрубленными головами на обложке Charlie Hebdo

Футбольный агент Марко Трабукки оценил обложку нового номера французского журнала Charlie Hebdo, известного своей политической сатирой и карикатурами.
Еженедельник разместил на обложке танцовщиц кабаре, выступающих с отрубленными головами.
«Франция всегда будет Францией», – гласит надпись.
«Французская самоирония в ответ Хабибу, Мирзову и прочим экстремистам))», – написал Трабукки в твиттере.
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, находящийся на правах аренды в «Химках», опубликовал пост, направленный против президента Франции Эммануэля Макрона.
Россиянин выложил фото французского политика с отпечатком обуви на лице, подписав его: «Воистину, Аллах скор в расчете».
Ранее аналогичное изображение президента Франции выкладывал в своем инстаграме боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
Макрон после убийства французского учителя Самюэля Пати (его обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция – примечание Sports.ru) назвал это «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость – единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».
Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице
Защитника «ПСЖ» требуют выгнать из сборной Франции за лайк посту Хабиба. Скорее всего, он просто не понял, что под селфи бойца тоже политика
«Франция всегда будет Францией» 🇫🇷— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) November 3, 2020
Французская самоирония в ответ Хабибу, Мирзову и прочим экстремистам)) pic.twitter.com/tdfPWoijua