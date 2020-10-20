«Локо» ответил «Ростову», вспомнив о поражении дончан от «Баварии» (0:5): «Надеемся, вы не перепутали инструкции 😅»

«Локомотив» в твиттере прокомментировал сообщение «Ростова» о матче железнодорожников с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Дончане дали «Локо» советы, как обыграть немецкий клуб: «Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!»
«Спасибо! ✊ Надеемся, что вы не перепутали инструкции 😅», – ответил твиттер «Локомотива», приложив скриншоты с результатами матчей «Ростова» с «Баварией».
«Ростов» дома обыграл «Баварию» в ноябре 2016 года в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2, но в гостевом матче в сентябре был разгромлен (0:5).
Вторую инструкцию отправим вам перед гостевым матчем 😉», – написали в твиттере «Ростова».
«Локомотив» ответил на это гифкой с пожатием рук.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Бавария». Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 20:55 по московскому времени.
Спасибо! ✊🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020
Надеемся, что вы не перепутали инструкции 😅 pic.twitter.com/OMk2U1AcIP
«Локо» укатал «Баварию» в гостях 25 лет назад, хотя тогда в наших тоже никто не верил. Клуб едва нашел деньги на 10-кратные премиальные