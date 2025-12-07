  • Спортс
Месси взял 47-й трофей в карьере – Кубок МЛС. Лионель – самый титулованный футболист мира

Месси завоевал 47-й трофей в карьере.

Лионель Месси укрепил статус самого титулованного футболиста в мире.

Вместе с «Интер Майами» 38-летний форвард выиграл Кубок МЛС. Это его 47-й трофей в карьере, он обновил рекорд.

На клубном уровне игрок сборной Аргентины также выступал за «Барселону» и «ПСЖ». «Интер Майами» он представляет с 2023 года.

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе «ПСЖ» он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны. 

Со сборной Аргентины Лео выиграл ЧМ-2022, дважды Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.

В составе «Интер Майами» Месси стал победителем Кубка лиг, Кубка МЛС, а также выиграл Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.

Отметим, что в вопросе подсчета трофеев Месси есть расхождения. Месси не участвовал в Суперкубке Испании 2005 года, однако «Барселона» и ФИФА учитывают этот трофей в списке достижений футболиста, поэтому он учтен и при подсчете в этой новости.

Также «Интер Майами» был награжден призом за победу в Восточной конференции МЛС, однако этот трофей не считается официальным, поэтому он не учитывался при подсчете в этой новости.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
