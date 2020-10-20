Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Бавария» начнется в 20:55. Смолов, Зе Луиш, Миранчук, Левандовски и Мюллер – в стартовых составах

Теги Локомотив Бавария Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Баварию».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. 

Начало – в 20:55 по московскому времени. 

 

Локомотив Россия – Бавария Германия
Дата проведения
27 октября, 20.55, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛокомотивГильерме, Магкеев, Серкейра, Живоглядов, Игнатьев, Крыховяк, Миранчук, Чорлука, Рыбус, Зе Луиш, Смолов.
БаварияНойер, Павар, Зюле, Алаба, Люка Эрнандес, Горетцка, Киммих, Мюллер, Толиссо, Коман, Левандовски.

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«Локо» укатал «Баварию» в гостях 25 лет назад, хотя тогда в наших тоже никто не верил. Клуб едва нашел деньги на 10-кратные премиальные

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