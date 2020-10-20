Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Бавария» начнется в 20:55. Смолов, Зе Луиш, Миранчук, Левандовски и Мюллер – в стартовых составах

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Баварию».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.
Начало – в 20:55 по московскому времени.
- Дата проведения
- 27 октября, 20.55, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Магкеев, Серкейра, Живоглядов, Игнатьев, Крыховяк, Миранчук, Чорлука, Рыбус, Зе Луиш, Смолов.
«Локо» укатал «Баварию» в гостях 25 лет назад, хотя тогда в наших тоже никто не верил. Клуб едва нашел деньги на 10-кратные премиальные