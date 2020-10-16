Марко Николич: «Бавария» – лучшая команда Европы, но хочу думать, что «Локо» попробует выиграть»

Главный тренер поделился ожиданиями от игры с «Баварией» во 2-м туре группового этапа .

– лучшая команда Европы, мы подготовились к игре, смотрели матчи «Баварии» тоже. Знаем, что нужно делать на поле каждую минуту, для нас самое главное – это дисциплина и уверенность.

Я уверен в своей команде, у нас есть наши качества, мы играем дома, у нас очень большое уважение к сопернику. Мы должны попробовать на поле все, команда на 100% сделает все, чтобы представить себя в наилучшем свете.



«Бавария» – команда, которая очень опасна в быстрых атаках, хороша на стандартах, много качественных футболистов. Они могут делать подачи с фланга, там есть Левандовски, один из лучших бомбардиров Европы.

У нас тоже есть качества, и мы попробуем их завтра использовать. Мы знаем, кто завтра против нас играет, но перед матчем я всегда хочу победить. Ты не можешь знать, что будет в игре и говорить, что ничья будет суперрезультатом. Хочу думать, что мы попробуем выиграть», – сказал Николич.