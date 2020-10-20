«Ростов» – «Локомотиву»: «Не бойтесь защитников «Баварии», они падают на ровном месте»

Пресс-служба поддержала «Локомотив» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Баварией».

«Локо» – – уже сегодня!

Кто где будет болеть за ?» – написала пресс-служба московского клуба в твиттере.

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного.

Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного, просто перебросьте мяч через стенку!

Желаем вам удачи в этом матче!» – ответила пресс-служба ростовчан в комментариях.

«Ростов» обыграл «Баварию» в ноябре 2016 года в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 20:55 по московскому времени.