Месси не забивает «Реалу» после ухода Роналду в «Юве». В последнем класико до трансфера забили они оба

Нападающий «Барселоны» не совершил результативных действий в субботнем матче с «Реалом» (1:3).

В последние три сезона аргентинец перестал забивать в ворота мадридской команды.

После лета 2018 года Месси принял участие в 6 официальных матчах против в рамках и Кубка Испании. В этих играх нападающий не забил.

В последний раз Месси становился автором гола в ворота «Реала» 6 мая 2018 года. Прошедшая в тот день игра завершилась со счетом 2:2.

Майский матч в сезоне-2017/18 был последним класико с участием форварда . В той игре португалец стал автором гола, как и Месси. Летом 2018-го Роналду ушел из «Реала» в «Ювентус».