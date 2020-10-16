Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что судье не стоило назначать пенальти в ворота «Барсы» в класико

Бывший арбитр Андухар Оливер оценил момент с назначением пенальти в ворота «Барселоны» в матче 7-го тура с «Реалом» (1:3).

в штрафной хватал за майку, после чего испанский защитник упал. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра воспользовался ВАР и назначил пенальти, который реализовал Рамос.

«Эти маленькие захваты не повод для пенальти. В обратном случае приходилось бы свистеть по 40 раз за матч.

Данный момент не имеет ничего общего с эпизодом с Санабрией из «Бетиса» в матче против «Реал Сосьедад», когда захват с разорванной футболкой был очевиден», – сказал Андухар Оливер.