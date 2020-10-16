Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что судье не стоило назначать пенальти в ворота «Барсы» в класико

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Бывший арбитр Андухар Оливер оценил момент с назначением пенальти в ворота «Барселоны» в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:3).

Клеман Лангле в штрафной хватал Серхио Рамоса за майку, после чего испанский защитник упал. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра воспользовался ВАР и назначил пенальти, который реализовал Рамос.

«Эти маленькие захваты не повод для пенальти. В обратном случае приходилось бы свистеть по 40 раз за матч.

Данный момент не имеет ничего общего с эпизодом с Санабрией из «Бетиса» в матче против «Реал Сосьедад», когда захват с разорванной футболкой был очевиден», – сказал Андухар Оливер.

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