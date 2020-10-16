Серхио Рамос: «Чистый пенальти, меня хватали. Несправедливо осуждать рефери»

Капитан подвел итоги матча с «Барселоной» (3:1) в 7-м туре .

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра, напомним, назначил пенальти после того, как Клеман Лангле схватил Рамоса за футболку в штрафной.

– Мы две команды, которые очень сильны в защите, у нас не так много свободного пространства. Поэтому результат иногда напоминает колесо обозрения.

Мы забили гол и забрали у них мяч – в такой ситуации они страдают больше всего. Во втором тайме мы защищались после второго гола. В целом очень хорошо. Сегодня команда продемонстрировала целеустремленность. Критика не должна навредить нам, нужно следовать своим курсом.

– Что скажете о пенальти?

– Я думаю, это чистый [пенальти]. Он [Лангле] хватал меня, когда я собирался прыгнуть, и это ясно. Несправедливо осуждать рефери [Мартинеса Мунуэру] за очевидное решение, – сказал Рамос.

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